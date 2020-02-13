"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

Плакат митинга против строительства Юго-Восточной хорды Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ФГУП "Радон" стал победителем электронного аукциона на оказание услуг по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов на правом берегу реки Москва, в районе строительства Юго-Восточной хорды, сообщает сайт госзакупок.

Итоги тендера с начальной (максимальной) ценой контракта 80 млн рублей были подведены 12 февраля.

"В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта", - говорится в сообщении на сайте. Победителем стало ФГУП "Радон", предложившее цену 79,6 млн рублей.

Госзаказчиком работ выступило ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". По условиям договора, работы должны завершиться не позднее, чем за 90 календарных дней с даты заключения контракта.

Площадь рекультивируемого участка - 2,7 га. Он расположен на правом берегу реки Москва между Московским заводом полиметаллов (Каширское шоссе д.49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления (железнодорожная платформа "Москворечье") на востоке, рекой Москва на севере и Каширским шоссе на юге.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 января заявил, что склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) рекультивируют.

"На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена. К сожалению, сам завод полиметаллов не предпринимает никаких усилий для ликвидации экологического ущерба, поэтому мы взяли эту задачу на себя", - написал Собянин в своем личном блоге.

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом 2019 года. Активисты-экологи тогда заявили о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.

Впоследствии столичные власти неоднократно проводили специальные исследования и замеры радиации в зоне строительства. Они показали отсутствие превышения радиационного фона.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что оперативная группа ведомства будет круглосуточно мониторить радиационную обстановку в районе строительства Юго-восточной хорды, вблизи которой залегает могильник с радиационными отходами.

"С 17 часов 12 февраля 2020 года, в связи с обращениями граждан, связанными с ложным срабатыванием датчика ФГУП "Радон", работающим в тестовом режиме, а также информирования населения об актуальной обстановке по адресу: Каширское шоссе 49, в круглосуточном режиме организовано дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по Москве", - сообщили в пресс-службе.

По результатам замеров аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды, в составе Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по городу Москве и передвижной лаборатории ФГУП "Радон", превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано, отметили в ведомстве.

СМИ в понедельник, 10 февраля, сообщили о резком скачке радиации в Москве в районе Каширского шоссе, недалеко от которого расположен могильник с радиоактивными отходами Московского завода полиметаллов. В 1950-х годах на заводе было организовано производство радиоактивного тория, а также велись другие работы в интересах атомной промышленности, что привело к образованию значительного количества радиоактивных отходов.