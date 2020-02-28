Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Всего в ходе полицейских рейдов было выявлено 88 нарушителей режима, в том числе россияне

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве ежедневно проходят рейды в гостиницах и местах массового посещения граждан Китая, а также прибывших из Китая граждан других стран. При этом проверяют соблюдение режима изоляции. В ходе рейдов выявили 88 нарушителей режима, оказавшихся в их числе иностранцев депортируют, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, полицейские проводят рейды в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте. При необходимости профилактических мер и осмотра они привлекают к рейдам сотрудников скорой помощи.

В одну из инфекционных больниц Москвы с 24 января положили 204 человек с признаками ОРВИ, у которых заподозрили коронавирус. Ракова отметила, что COVID-19 ни к кого из них не подтвердился. 145 пациентов уже выписаны.

На 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находились человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Анастасия Ракова отметила, что Роспотребнадзором в Москву оперативно поставляются современные тест-системы для диагностики вируса. Анализ на коронавирус проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ "Противочумный центр" и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве". Взятие материала для анализа проводится гражданам в аэропортах и при госпитализации в инфекционной больнице. Вопрос о необходимости взятия проб на коронавирус после посещения тех или иных стран находится в ведении Роспотребнадзора.

Если у человека проявились признаки ОРВИ, но он недавно не ездил в Китай или другие страны с напряженной обстановкой по коронавирусу, ему следует идти в свою поликлинику, а проверяться на коронавирус не надо, сказала заммэра.