Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:02

Прокуратура попросила снизить размер наказания двум фигурантам дела "Сети"

Прокуратура попросила снизить размер наказания двум фигурантам дела "Сети"
Февральские пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети" в Москве
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Пензенской области направила апелляционное представление на приговор фигурантам признанной в России террористической организации "Сеть", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в субботу.

"Прокуратура считает, что двоим фигурантам - Максиму Иванкину и Андрею Чернову - следует снизить по одной из статей обвинения (статья 205 УК РФ) размер наказания, так как оно было рассчитано с нарушением норм законодательства. Поскольку в отношении них в качестве смягчающего обстоятельства признано способствование ими расследованию, то для назначения наказания существуют определенные ограничения по сроку", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что апелляцию будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам 3 окружной военный суд.

В РоссииЖурналистов "Медузы" допросили по делу "Сети"Читать подробнее

Как сообщалось, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам "Сети". Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Куксову - 9 и Арману Сагынбаеву - 6.

Адвокаты всех фигурантов обжаловали решение суда.

Между тем сайт Московской Хельсинкской группы опубликовал заявление, в котором говорится о том, что правозащитники имеют достаточно доказательств пыток многих фигурантов дела, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под давлением. Авторы потребовали наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

В поддержку фигурантов дела "Сети" и за его пересмотр выступили художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры. Несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января прошлого года по решению Московского окружного военного суда.

Пензенская область Сеть Максим Иванкин Андрей Чернов

Новости по теме

Новости

Путин поручил реформировать миграционное законодательство

Петербурженку с коронавирусом поместили в Боткинскую больницу

Трех новых зараженных COVID-19 поместили в Липецкую областную инфекционную больницу

Эпидемия коронавируса

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

РПЦ не исключила переход к причастию из одноразовых ложек из-за коронавируса

Новых случаев коронавируса в России на утро субботы не зафиксировано

Аэрофлот отменил ряд рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию

Эпидемия коронавируса

Россия запретит въезд гражданам Ирана с 7 марта из-за коронавируса

Глава Росавиации назначен первым замминистра транспорта РФ

Что произошло за день: пятница, 6 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');