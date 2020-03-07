Прокуратура попросила снизить размер наказания двум фигурантам дела "Сети"

Февральские пикеты в поддержку фигурантов дела "Сети" в Москве Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Пензенской области направила апелляционное представление на приговор фигурантам признанной в России террористической организации "Сеть", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в субботу.

"Прокуратура считает, что двоим фигурантам - Максиму Иванкину и Андрею Чернову - следует снизить по одной из статей обвинения (статья 205 УК РФ) размер наказания, так как оно было рассчитано с нарушением норм законодательства. Поскольку в отношении них в качестве смягчающего обстоятельства признано способствование ими расследованию, то для назначения наказания существуют определенные ограничения по сроку", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что апелляцию будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам 3 окружной военный суд.

Как сообщалось, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам "Сети". Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Куксову - 9 и Арману Сагынбаеву - 6.

Адвокаты всех фигурантов обжаловали решение суда.

Между тем сайт Московской Хельсинкской группы опубликовал заявление, в котором говорится о том, что правозащитники имеют достаточно доказательств пыток многих фигурантов дела, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под давлением. Авторы потребовали наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против приговора прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.

В поддержку фигурантов дела "Сети" и за его пересмотр выступили художники, искусствоведы и музейные работники, кинематографисты-аниматоры. Несколько книжных магазинов провели акцию солидарности с приговоренными фигурантами "Сети".

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января прошлого года по решению Московского окружного военного суда.