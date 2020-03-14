Удальцова и Развозжаева отпустили из ОВД после задержания у здания ФСБ

На оппозиционеров составлены протоколы за участие в несанкционированной акции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев освобождены из отдела полиции, куда были доставлены после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ.

"Удальцова и Развозжаева отпустили. Они уже покинули отдел полиции", - сказала "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Виолетта Волкова.

Она отметила, что в отношении обоих оппозиционеров составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

В субботу сотрудники полиции задержали более 20 участников несанкционированной акции, в том числе 78-летнего правозащитника Льва Пономарева. Позднее он сообщил, что его и еще одного задержанного избили в Таганском отделении полиции. Пономарев был госпитализирован из ОВД, врачи не выявили у него повреждений головного мозга .