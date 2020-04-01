Эр-Рияд призвал паломников пока не готовиться к хаджу

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр по организации хаджа Саудовской Аравии Мохаммед Бантен в телеобращении призвал мусульман отложить организацию поездки на хадж в связи с неопределенностью с пандемией коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

В частности, он попросил их не бронировать туры с этой целью.

Хадж должен был состояться в июле и августе, королевство готовилось принять около 2 млн мусульман.

Ранее из-за коронавируса правительство страны запретило умру - малое паломничество с посещением Мекки и Запретной мечети.

По словам министра, сейчас чиновники проверяют отели, в которые обычно селятся те, кто приехал ради умры. Постояльцам предписывается покинуть страну, либо самоизолироваться.

Министр добавил, что пока правитетельство обещает возместить затраты на визу, тем кто ее уже оплатил ради умры.

В Саудовской Аравии сейчас закрыт въезд в Мекку, Медину и Эр-Рияд. Международное пассажирское сообщение с королевством закрыто, работа общественного транспорта ограничена.

Пока в королевстве подтверждены 1563 случая заражения коронавирусом, десять заболевших умерли.