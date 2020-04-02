В Москве чуть снизился "индекс самоизоляции"

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Москвичи все еще стараются соблюдать режим самоизоляции, введенный для предотвращения распространения COVID-19, следует из индекса самоизоляции "Яндекса" в четверг.

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 13:00 составляет 3,3. Накануне показатель самоизоляции москвичей варьировался в районе 3,4.

"Большинство людей дома", - следует из статистики. Наблюдается среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

При этом, по данным сервиса, в обычный будний день, до коронавируса, индекс составлял 0,2.

Что касается Московской области, то здесь в разных городах показатель разнится от 2,7 (в Котельниках) до 3,9 (в Железнодорожном). Высокий показатель индекса самоизоляции также зафиксирован в Раменском, Лобне и Электростали (3,8), а также в Королёве (3,7). При этом в Балашихе, Красногорске и Подольске индекс составил 3,6.

В лидерах антирейтинга домоседов Подмосковья кроме Котельников находятся Видное и Реутов (2,8), Пушкино (3,0) и Ногинск (3,1).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекс". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Если показатель приближен или равен 0, значит, уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей. Если индекс приближается или равен отметке 5, значит, уровень изоляции высокий.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медпомощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; похода в ближайший работающий магазин или аптеку; выгула домашних животных не дальше 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор. Аналогичные меры введены в Подмосковье.