Замминистра связи сообщил о сотне заразившихся журналистов

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В России заражение коронавирусом подтверждено у примерно ста журналистов, один из них умер, сообщил замминистра связи Алексей Волин. Он отметил, что журналисты находятся в зоне риска.

"По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции, недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов", - сказал он.

Чиновник напомнил, что на СМИ не распространяется действие президентского указа президента о нерабочих днях.

31 марта в Перми умерла главный редактор газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова. После смерти подтвердилось, что она была заражена коронавирусом.