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Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Самоизоляция для москвичей с ОРВИ, исторический максимум продолжительности жизни в России и проблемы на нефтяном рынке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цены на нефтяном рынке продолжили падение во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent к 19:01 по Москве упала на 22,84% - до $19,73 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 34,7% - до $13,34 за баррель. Майские фьючерсы на WTI перешли в положительную зону: их стоимость выросла на 114,78% - до $5,56 за баррель. Министры стран ОПЕК+ провели видеоконференцию в связи с ситуацией на рынке. Глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что падение цен было спекулятивным и драматизировать не стоит.

- В России коронавирус за сутки нашли еще у 5 642 человек. У 45,5% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Общее число заболевших достигло 52 763 человек. За весь период пандемии в России выздоровели 3 873 человека, скончались 456 пациентов. "Росатом" констатировал рост заболеваемости в "атомных" городах. Замминистра связи Алексей Волин заявил о ста заболевших журналистах.

- Москвичей с признаками ОРВИ обязали соблюдать режим полной самоизоляции. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, люди, живущие вместе с больными ОРВИ или возможными носителями COVID-19, могут выходить в магазин, выгуливать животных и выносить мусор. Между тем первый замглавы аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк сообщил, что люди старше 65 лет могут по разовому пропуску выехать на дачу для самоизоляции.

- Минкомсвязи и Минсельхоз представили свои списки системообразующих предприятий. В список Минкомсвязи вошли 79 организаций, включая "Почту России", издательства ("Просвещение", "Эксмо"), типографии, СМИ ("Первый канал", "Коммерсантъ"). В списке Минсельхоза 66 предприятий. Ранее правительство приняло решение отказаться от единого перечня и составить отраслевые списки, за которые будут отвечать профильные министерства.

- Герман Греф заявил, что продолжительность кризиса будет зависеть от скорости разработки вакцины от COVID-19. Глава "Сбербанка" выразил мнение, что динамика кризиса будет U-образной, без резкого отскока вверх. Он заверил, что сейчас невозможно представить ситуацию, в которой бы вклады отбирали у граждан или "замораживали".

- Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума. По данным Минздрава России, показатель вышел на уровень 73,4 года. Это связано со снижением смертности среди людей трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% - у женщин.

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