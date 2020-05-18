Что случилось этой ночью: понедельник, 18 мая

Рекордное число погибших пациентов с коронавирусом в Москве, оборудование для борьбы с COVID-19 от США, происхождение известнейшего романа Агаты Кристи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом. Скончались еще 77 человек, число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1503 до 1580.

- США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом. Оно уже находится в пути, сообщил глава госдепа Майк Помпео. Также в интервью чиновник рассказал, что Трамп примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса.

- 13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США. Один человек находится в критическом состоянии.

- Источник вдохновения для известнейшего романа Агаты Кристи нашли в Норвегии. Как сообщает The Guardian, идея романа "Убийство Роджера Экройда", увидевшего свет в 1926 году, могла принадлежать норвежскому писателю Стэну Ривертону, опубликованному в 1909 году.