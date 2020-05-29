Подмосковные школы откроются для проведения ЕГЭ с 1 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Московской области с 1 июня откроются школы, на базе которых будут организованы пункты для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства.

Для открытия образовательного учреждения необходимо направить уведомление в администрацию муниципалитета, на территории которого находится школа. Затем сводная информация обо всех полученных уведомлениях направляется в Министерство образования Московской области.

Сроки проведения ЕГЭ-2020 несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. По уточненным данным, экзамены начнутся с 29 июня. В этом году ЕГЭ необходимо сдавать только тем выпускникам, которые собираются поступать в этом году в вузы. Аттестаты одиннадцатиклассникам выдадут на основании годовых оценок.

На прошлой неделе Рособрнадзор подготовил проект расписания экзаменов: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.