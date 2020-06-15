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Напавший на автоинспекторов житель Ингушетии не попадал в поле зрения полиции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Стрелявший в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев не состоял на учете органов внутренних дел, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

МоскваИсточник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспектаИсточник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспектаЧитать подробнее

"Причины его неадекватного поступка предстоит еще выяснить. Но, насколько мне известно, Галаев не находился в розыске, не был в списках приверженцев радикальных взглядов, пособников участников незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что не располагает данными о том, что стрелок является сыном высокопоставленного полицейского.

Между тем, по информации источника, сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вызвали на допрос отца стрелка, он находится в отделе полиции.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось, днем в понедельник двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения.

Автоинспекторы применили табельное оружие, ранили стрелка и задержали его. Участники перестрелки были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (ст.317 УК РФ).

Стрелявшим оказался 24-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Азитович Галаев. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что он скончался от потери крови, не приходя в сознание.

Напавшего на полицейских проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в 2019 году в Москве, сказал источник. По предварительным данным, нападавший мог иметь связь с убийцами Эльджаркиева.

Москва

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