Напавший на автоинспекторов житель Ингушетии не попадал в поле зрения полиции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Стрелявший в сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев не состоял на учете органов внутренних дел, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Причины его неадекватного поступка предстоит еще выяснить. Но, насколько мне известно, Галаев не находился в розыске, не был в списках приверженцев радикальных взглядов, пособников участников незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что не располагает данными о том, что стрелок является сыном высокопоставленного полицейского.

Между тем, по информации источника, сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вызвали на допрос отца стрелка, он находится в отделе полиции.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщалось, днем в понедельник двое полицейских получили ранения в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения.

Автоинспекторы применили табельное оружие, ранили стрелка и задержали его. Участники перестрелки были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на сотрудников полиции (ст.317 УК РФ).

Стрелявшим оказался 24-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Азитович Галаев. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что он скончался от потери крови, не приходя в сознание.

Напавшего на полицейских проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева в 2019 году в Москве, сказал источник. По предварительным данным, нападавший мог иметь связь с убийцами Эльджаркиева.