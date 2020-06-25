Более 142 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Московские врачи вылечили от коронавируса более 142 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142194", - сказала Ракова журналистам в четверг.

Накануне, 24 июня, сообщалось, что в Москве за сутки скончались 12 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом "Интерфаксу" рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 3669 человек.

По последним данным, в Москве выявлено почти 217 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом в среду, 24 июня, число новых случаев - 811 - достигло минимума с 9 апреля.