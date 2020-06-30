Выручка московских ресторанов после снятия ограничений выросла на 15-20%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выручка столичных ресторанов с начала их работы после снятия ограничений выросла на 15-20% по сравнению с 2019 годом, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"После открытия (летних - ИФ) веранд спрос вырос на 60%. Выручка в этой отрасли на 15-20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Ефимов в эфире радио Business FM во вторник.

"По нашим прогнозам, спрос не упадет", - добавил заммэра. Как отметил Ефимов, согласно мониторингу, абсолютное большинство заведений общепита вернулось в прежний режим работы.

Работа ресторанов и кафе в столице, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновилась в прошлый вторник, 23 июня.