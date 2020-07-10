Пушкинский музей откроется для посетителей спустя почти четыре месяца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в пятницу откроется для посетителей после карантина из-за коронавируса выставкой "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина", в музей можно будет попасть, соблюдая правила Роспотребнадзора.

Пушкинский музей был закрыт для посетителей с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса. После открытия, которое состоится 10 июля, музей будет принимать гостей по новым правилам.

Попасть в музей можно будет по сеансам, зрителям нужно приобрести на сайте музея электронный билет на конкретные дату и время, его можно купить заранее или в день посещения. При этом количество билетов на каждый сеанс ограничено. Из-за риска возникновения очереди посетителям рекомендовано не приходить раньше времени, указанного на билете. Опаздывать тоже не стоит, таким зрителям музей может отказать в посещении.

Кроме того, музей продлил часы работы Главного здания и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Они будут открыты каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Вход на последний сеанс - с 19:45 до 19:59. Войти в Главное здание можно будет только через центральный вход, выйти - только через подъезд со стороны Колымажного переулка, а сервис ускоренного прохода временно отменен.

При входе в музей будет осуществляться бесконтактная проверка температуры у каждого посетителя. На территории музея необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Как ранее сообщили в пресс-службе музея, в нем подготовлены безопасные маршруты по музейным зданиям. Посетителей призывают обращать внимание на указатели и навигацию на полу и стенах и следовать по указанному маршруту. Карту с маршрутами можно будет на свое электронное устройство.

Открытие музея совпадает с открытием для зрителей выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании. Ранее экспозиция была доступна только в онлайн-формате. Выставка охватывает пять веков истории европейского рисунка - с конца XV до середины XX века. Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров, как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставку можно будет увидеть до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжит работу выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.