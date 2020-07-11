За сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4116 до 4143, скончались еще 27 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено свыше 228 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц более 164 тыс. человек.