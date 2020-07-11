Большинство коронавирусных больниц в Москве вернулись к обычной работе

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приему пациентов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей станице ВКонтакте.

Он уточнил, что процедура обратного перепрофилирования идет в 20 клиниках, суммарно это больше 9600 коек.

При этом, по его словам, в Москве остается 8600 ковидных коек в городских, федеральных и частных клиниках, из которых около 5000 коек сейчас остаются свободными.

"Что касается поликлиник: все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса", - добавил мэр Москвы.