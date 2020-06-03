Мишустин распорядился выборочно восстановить работу больниц в обычном режиме

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи в клиниках.

"Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь - высокотехнологичной", - сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мишустин подчеркнул, что пока это коснется не всех. "А там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве. Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации", - пояснил премьер.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в Москве возвращение к нормальному режиму работы ряда клиник уже произошло.

"В Москве мы действительно восстанавливаем работу по своему профилю ряда федеральных медицинских клиник, но по регионам ситуация у многих остается еще напряженная, поэтому количество коек, задействованных (в оказании помощи больным с COVID-19 - ИФ), достаточно велико, и мы хотели бы, чтобы каждая медицинская организация чувствовала свою ответственность и двигалась по пути восстановления и снижения количества заболевших", - сказал Мурашко.