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В Москве число больных COVID-19 после смягчения коронавирусных запретов 23 июня упало на 44%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 23 июня, с момента возобновления работы общественных пространств, число новых заболевших COVID-19 сократилось на 44,3%, с 13 июля - на 10,4%, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице (во вторник, 21 июля - ИФ) подтверждено 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых заболевших сократилось на 44,3%, а с момента очередного этапа снятия временных ограничений 13 июля - на 10,4%", - сказали в оперштабе.

По словам собеседника агентства, 50,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,3% - от 46 до 65 лет, 10,1% - от 66 до 79 лет, еще 6,8% - старше 80 лет.

"Также 8,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сказали в штабе.

23 июня в Москве возобновили работу рестораны, кафе, фитнес-клубы и бассейны, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса. Также были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы вернулись учреждения социальной защиты населения.

13 июля в российской столице были сняты все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности. Кроме того, были отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений.

Хроника 09 января – 21 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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