После пожара больше 800 женщин перевели из Печатников в другие СИЗО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - После пожара в женском следственном изоляторе №6 в московских Печатниках в другие СИЗО пришлось перевести больше 800 арестованных, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По его сведениям, женщин переведут и в СИЗО-1, и в СИЗО-5, а в СИЗО-6 в Печатниках останется только хозотряд.

Он допустил, что перевод заключенных может привести к "перелимиту" в других СИЗО, но выразил надежду, что проблема будет решена в ближайшее время. По его словам, членов ОНК по ФСИн заверили, что условия содержания арестованных нарушены не будут.

Пожар в СИЗО в Печатниках случился во вторую половину дня в понедельник, его потушили поздним вечером. В МЧС заявили, что горел склад с постельными принадлежностями, площадь пожара составила 50 квадратных метров и никто не пострадал. Эвакуировать пришлось больше 600 арестованных.

По данным источника "Интерфакса", девять женщин получили легкое отравление угарным газом и им потребовалась медицинская помощь. От госпитализации они отказались.