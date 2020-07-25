Проезд в транспорте Подмосковья снова можно будет оплатить наличными

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В общественном транспорте Подмосковья с 25 июля возобновляется прием наличных для оплаты проезда, напоминают в субботу в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Соответствующее постановление ранее подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализуется и общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет. До пандемии доля оплаты наличными составляла 16%, безналичным способом проезд оплачивают в транспорте 84% пассажиров", - приводятся в сообщении слова первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой.

Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте.

С 17 марта из-за коронавируса водители общественного транспорта в Подмосковье перестали продавать билеты. Оплатить проезд можно было только картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой.

В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки число зараженных COVID-19 в России выросло на 5871. Всего в стране 806 720 заболевших новым коронавирусом. Наименьший темп прироста, в частности, показала Москва и Московская область.