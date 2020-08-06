Собчак оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы признал телеведущую Ксению Собчак виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП), сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты открытки" Анри Цискаришвили.

"Штраф 20 тыс. рублей", - сказал он.

Собчак была задержана на Лубянке 7 июля, где проходила серия одиночных пикетов в поддержку задержанного в тот день журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ставшего фигурантом дела о государственной измене. Собчак заявляла тогда, что в пикете не участвовала, а лишь записывала подводку к своей программе на YouTube. Она была в футболке с надписью в поддержку Сафронова.

Дело Сафронова

Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В настоящее время он находится под арестом в столичном СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов занимался журналистикой в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса.