Супруга Ефремова дала показания в суде в качестве свидетеля

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Супруга Михаила Ефремова - Софья Кругликова была допрошена в Пресненском суде Москвы в качестве свидетеля, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Он не извинился (перед потерпевшими - ИФ) из-за травли в СМИ. (...) Очень сложно из-за страха выйти из квартиры и очень сложно оказаться в такой ситуации. Я боюсь даже мусор вынести. Просила об этом друзей. Журналисты очень агрессивны", - сказала Круглякова. По ее словам, угрозы поступают и их детям. "Моей дочери пришло СМС-сообщение с пожеланиями сдохнуть вместе с отцом. Я стараюсь максимально оградить их этого", - сказала она.

По словам супруги актера, Ефремов после 200 граммов спиртного переставал себя контролировать. "Но вы поймите меня правильно, после 200 грамм мужа я ухожу (...) после этой дозы я ухожу из этого ада. Там уже наступает веселье, широкие такие русские гуляния и чтения стихов. Я не могу и ухожу. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек", - сказала Круглякова, отметив, что ей не известно об употреблении мужем наркотиков.

Но она допустила, что Ефремов может от нее что-то скрывать. "Вероятно, он что-то скрывает от меня. Но наркотиков я не помню. Видимо, он принял их, когда потерял над собой контроль из-за алкоголя", - призналась Кругликова.

По ее словам, когда Ефремов осознал случившееся, он "рыдал и молился". "Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе. Он хочет разобраться в том, что случилось", - заявила Круглякова, впоследствии уточнив, что ее муж извинялся не за кого-то, а за ситуацию.

Она также настаивала, что актер никогда не садился пьяным за руль. В тот вечер, по ее словам, они созвонились: "У него заплетался язык... Я разобрала только, что в больнице какая-то женщина, и он куда-то едет".

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит.