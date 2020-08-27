Затопленные залы Новой Третьяковки закрыли до вторника на просушку

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новая Третьяковская галерея на Крымском валу возобновила работу в четверг после сильного ливня, из-за которого в среду в здании протекла крыша. Однако несколько пострадавших залов останутся закрытыми до вторника.

Закрыты будут постоянная экспозиция Новой Третьяковки, выставки "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985" и "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", сообщает корреспондент "Интерфакса". Эти залы нужно просушить.

"Мы ждем, что откроются выставки во вторник, на этой неделе не ожидается", - сказала представитель музея.

Выставки "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и "Скульптор Александр Рукавишников" открыты для бесплатного посещения. Западное крыло галереи продолжает работать, там открыта выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Посетители, которым не удалось попасть на выставки 26 августа, смогут прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.

В среду в Москве во второй половине дня прошел сильный ливень с грозой. В Новой Третьяковке протекла крыша. В соцсетях появились кадры из залов с лужами на полу. Пострадали залы выставки "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Галерею закрыли. Экспонаты были спешно эвакуированы, они не пострадали.

Позднее в галерее причиной протечки назвали прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя.