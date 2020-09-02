В Екатеринбурге всю школу перевели на удаленку из-за COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге все классы школы №148 перевели на две недели на дистанционное обучение из-за того, что у одного из сотрудников заподозрили заражение коронавирусом. Об этом сообщили в городском управлении образования.

Так распорядился Роспотребнадзор.

Ранее это ведомство разрешило с 1 сентября возобновить очное обучение в школах. Школы должны были минимизировать скопления детей в помещениях: не допустить, чтобы все приходили на занятия одновременно, по возможности организовать обучение каждого класса в закрепленном за ним помещении. В школах следовало наладить проветривание и дезинфекцию.

Учителей тестировали на коронавирус перед 1 сентября.

Массовые мероприятия в школах запрещены до конца календарного года.

В прошлом учебном году из-за коронавируса многие школы четвертую четверть пытались наладить учебу дистанционно. Отмечалось, что это удалось не всем. В начале учебного года Минпросвещения планировало проверить уровень знаний школьников, чтобы определить, что упущено за время карантина.