В Москве ветром повалило три десятка деревьев

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве к 9 часам вечера выпало до 36 мм осадков, или более половины месячной нормы сентября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Ветром повалило 27 деревьев, они повредили десять машин.

Никто не пострадал.

В мэрии сказали, что из-за сильного ливня образовались небольшие локальные скопления воды. Их быстро устраняют бригады "Мосводостока".

"Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено", - заверили в пресс-службе.

Месячная норма для сентября в Москве составляет 65 мм.

Утром в четверг в городе была еще летняя погода: значительно потеплело, была переменная облачность. Во второй половине дня усилился ветер, потемнело, пошел дождь, местами прошла гроза.

В пятницу в столичном регионе резко похолодает - примерно на десять градусов, погода останется ветреной и ненастной. На выходных дождей будет меньше, а с понедельника установится прохладная и ясная погода.