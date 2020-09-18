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В Подмосковье возобновят нарушенное электроснабжение к часу ночи

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более тысячи человек остаются без света в Подмосковье в результате непогоды, возобновить подачу электричества планируют к часу ночи, сообщает пресс-служба министерства энергетики области.

"Вечером, 17 сентября, из-за шквалистого ветра и резко ухудшихся погодных условий в ряде районов Подмосковья зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении. (...) Полностью восстановить электроснабжение планируется к 01:00 18 сентября", - говорится в сообщении.

Без без света остались почти 2 тыс. человек из Дмитрова, Солнечногорска, Чехова, Наро-Фоминска и Мытищи, в ряде домов электроснабжение восстановили до 23:00.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в настоящий момент без света остаются 148 жителей частного сектора Чеховского округа и 860 жителей Наро-Фоминского округа.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погоды губернатор области Андрей Воробьев поручил главам округов и экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.

Подмосковье

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