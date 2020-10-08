Школы Москвы начали выдавать продуктовые наборы детям-льготникам

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Школы Москвы начали выдавать продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям на период каникул, рассказали "Интерфаксу" родители и учителя.

По словам учителей из нескольких школ, продуктовые наборы предназначены семьям, где дети имеют право на льготное питание.

"Чтобы получить продукты родителям необходимо подтвердить право ребенка на льготу на бесплатное питание за счет бюджета города Москвы на портале mos.ru или МФЦ", - объяснил один из собеседников агентства.

По его словам, в стандартном продуктовом наборе предусмотрены пара пакетов молока, крупы, мука, сок, консервы, чай, какао, печенье, шоколад и сгущенка.

Наборы уже получили родители некоторых школ на юго-западе столицы. Преподаватели ряда школ Северо-Восточного (СВАО) и Центрального (ЦАО) округов сообщили, что коробки с продуктами планируют раздать до конца недели, по мере поступления заявлений от родителей.

Муниципальный депутат от "Единой России" в районе Перово Валентина Бондаренко сказала, что раздача продуктовых наборов направлена на поддержку семей.

"Москва с весны реализует такую поддержку, как выдача продуктовых наборов льготным категориям школьников, это те дети, которые в школе до этого бесплатно питались. Весной эти меры были в связи с пандемией, сейчас это точно такая же поддержка, чтобы поддержать семьи и эту меру реализовать, потому что деньги на питание бюджетные", - напомнила Бондаренко.

Московские школы по решению мэра Сергея Собянина с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе.