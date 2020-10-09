В мэрии Москвы заявили об отсутствии планов по отслеживанию поездок горожан

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Передаваемые работодателями сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках необходимы для более глубокого анализа влияния принимаемых мер на заболеваемость коронавирусом, а не для слежки за москвичами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"В соответствии с указом мэра Москвы № 97-УМ (о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" - ИФ) работодателям не надо предоставлять персональные данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными", - сообщили в пресс-службе.

Так в ДИТ Москвы ответили на вопрос агентства, каким образом переданные персональные данные сотрудников, переведенных на "удаленку", помогут оценить динамику пассажиропотока в городе, если и ранее департамент транспорта отчитывался о загруженности транспорта в Москве.

В ДИТ сообщили, что контролировать перемещение людей и следить, посещают ли место работы отправленные на "удаленку" сотрудники, не предполагается.

"Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения. Обезличенные данные позволят производить оперативную оценку эффективности реализации введенных ограничений", - отметили в ДИТ Москвы.

Там заверили, что передаваемые работодателями данные о переведенных на "удаленку" сотрудниках будут храниться на защищенных серверах на территории России, "утечки" им не грозят.

Все предприятия и организации Москвы с 12 октября должны будут направлять информацию о сотрудниках, работающих удаленно. В противном случае им грозит штраф.

Кроме того, с 9 октября была временно приостановлена возможность льготного проезда в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

В минувшие сутки в России суточный прирост случаев COVID-19 впервые за время пандемии превысил 12 тысяч.