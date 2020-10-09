Почти 70 тысяч москвичей пытались пройти в метро по неактивных картам

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - За день почти 70 тысяч пассажиров в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников пробовали пройти по карте москвича на станции метро в пятницу, сообщил департамент транспорта Москвы.

В департаменте напомнили, что до 28 октября действие социальных карт пассажиров в группе риска временно приостановлено.

"На станциях продолжают дежурить 350 сотрудников, которые информируют пассажиров и помогают людям с временно заблокированными картами", - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, что социальная карта в случае необходимости неотложной медпомощи будет разблокироваться в день записи к врачу

"Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована", - написал Собянин на своем сайте.

Власти Москвы с 28 сентября рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет, изолироваться дома. С 5 октября московских школьников отправили на двухнедельные каникулы, а работодателям велели перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. С 9 октября школьникам и лицам старше 65 лет власти заблокировали бесплатные проездные.