Дома у подозреваемого в убийстве Маругова нашли пенсионера в наручниках

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - При обыске в московской квартире у подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, который за пленником присматривал. Об этом сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Пенсионер сказал оперативникам, что мужчина, который при нем находился, вымогал у него квартиры. Обоих доставили в следственный отдел для выяснения обстоятельств.

"У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области", - сказала Врадий.

Маругов, владелец и руководитель ряда компаний, в том числе мясокомбинатов "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы", прозванный "колбасным королем", был застрелен из арбалета в ночь на 2 ноября у себя на даче. Его подруге удалось сбежать от преступников, и она вызвала полицию. По ее словам, напавшие требовали у Маругова деньги.

Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. От дачи показаний он отказался, отметила Врадий. Однако следствие установило, что именно он купил арбалет в Москве и принимал непосредственное участие в нападении на Маругова. Также был найден арбалет, из которого убили бизнесмена, и автомобиль, который использовали напавшие.

"Он (задержанный - ИФ) выходец из Казахстана, находится в близких отношениях с бывшей супругой Маругова. Свою вину он отрицает", - утверждал 2 ноября информированный источник "Интерфакса".

Следователи продолжают искать соучастника задержанного.

Маругов был владельцем и гендиректором ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска".