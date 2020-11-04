В Москве от коронавируса вылечились еще 3 852 человека

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Столичные врачи вылечили от коронавируса в общей сложности 325 531 человека.

Как сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

По ее данным, за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 852 пациента.

Ежедневно на протяжении последних недель в Москве более 3 тысяч человек излечиваются от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 439 355 случаев заражения коронавирусом, умерло 7 004 человека.