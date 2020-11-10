Мэрия перестала получать жалобы на "Социальный мониторинг"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В последние месяцы приложение "Социальный мониторинг" по контролю за соблюдением карантина работает без сбоев, в мэрию Москвы перестали поступать на него жалобы, заявил руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он рассказал об этом в Мосгордуме в комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информтехнологиям, на обсуждении проекта бюджета на 2021 год.

"Я могу сказать, что именно ошибок технического характера у нас за последние месяцы просто нет, - сказал Лысенко. - Сейчас нет у нас никакой картины с отрицательной обратной связью, более-менее все привыкли. Мы продолжаем выдавать телефоны тем, кто не хочет ставить приложение на свой телефон. Но фактически 90% ставит себе на свои телефоны, а потом удаляет по завершении (самоизоляции)".

По словам чиновника, проблемы, о которых продолжают говорить, были связаны с первой версией приложения. После обновления "Социальный мониторинг" стал работать "очень четко", судя по отзывам пользователей.

При этом он признал, что люди "определенного поколения" не привыкли делать селфи, с этим связаны остающиеся проблемы.

Приложение было запущено весной 2020 года для контроля за тем, как зараженные коронавирусом москвичи соблюдают карантин. Их обязывали устанавливать "Социальный мониторинг" на смартфоны или выдавали казенные гаджеты с установленным приложением. Периодически приложение запрашивало у них селфи в домашней обстановке. Если оно фиксировало смену геолокации, или пациент не присылал требуемое селфи, ему выписывали штраф.

Люди массово жаловались на ошибочные штрафы. Некоторых наказывали за то, что они пропускали сигнал о селфи, поступивший ночью, других - за то, что смартфон с приложением выносил из дома их родственник.

Совет по правам человека при президенте призывал провести амнистию по этим штрафам.

В июле уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева говорила, что получила тысячу жалоб на несправедливые штрафы, и большинство из них были затем отменены. В октябре председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что власти Москвы запустили плохо проработанную программу и допустили слишком много ошибок в ее работе.