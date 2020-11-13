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Пушкинский музей будет закрыт до 15 января

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина будет закрыт для посетителей с 16 ноября до 15 января, сообщили в пятницу в пресс-службе музея. Музей закроется в соответствии с новым приказом Министерства культуры.

Ранее сообщалось, что ГМИИ Пушкина отменяет до 15 января проведение временных выставок, а также экскурсий и просветительских мероприятий из-за коронавируса. В музее уточнили, что он вернет деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные мероприятия. Пушкинский музей был закрыт для посетителей с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса. После открытия, которое состоялось 10 июля, музей начал принимать гостей по новым правилам.

"Мы глубоко сожалеем о том, что музейный комплекс придется снова закрыть для посетителей. Мы по-прежнему считаем, что посещение музеев наиболее безопасная форма проведения досуга. Надеемся, что эта крайняя мера будет не напрасной и поможет в борьбе с пандемией. Мы продолжим нашу работу онлайн, готовим новые проекты и надеемся на скорую встречу с нашими посетителями в музее", - сказала "Интерфаксу" начальник управления по связям с общественностью Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

Об отмене временных выставок и экскурсий ранее также сообщила Третьяковская галерея.

Минкультуры ограничило работу федеральных учреждений в Москве после того, как мэр Сергей Собянин запретил проводить культурные и досуговые мероприятия с 13 ноября по 15 января.

ГМИИ Пушкина коронавирус

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