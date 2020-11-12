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Третьяковская галерея отменит временные выставки из-за коронавируса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея с 13 ноября по 15 января 2021 года приостановит проведение временных выставок из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В соответствии с приказом Минкультуры РФ в Третьяковской галерее отменяются также до 15 января групповые экскурсии, лекции, концерты и кинопоказы, будут пересмотрены выставочные планы.

Уточняется, что для посещения остаются открытыми постоянные экспозиции "Искусство XX века" в Новой Третьяковке, "Шедевры русского искусства XI - начала XX века" в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке, а также малые музеи: Дом-музей Виктора Васнецова и Музей-квартира Аполлинария Васнецова.

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Кроме того, галерея также переносит временные выставочные проекты, открытие которых планировалось в ноябре - декабре 2020 года. Это выставки "Александр Бенуа и его "Мир искусства"", "Роберт Фальк", "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". О новых датах проведения этих выставок сообщат дополнительно.

Музыкальные вечера в рамках "Т Фестиваля" также переносятся на 2021 год.

Возврат денег за приобретенные билеты, путевки и лекционные абонементы пропорционально количеству несостоявшихся лекций на даты ограничений будет осуществляться через форму на сайте Третьяковской галерее.

Ранее Минкультуры РФ выпустило приказ ведомства о том, что федеральные музеи в Москве с 13 ноября до 15 января приостановят проведение выставок и групповых экскурсий. Кроме того, музеи должны будут обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями на расстоянии не менее 1,5-2 метра друг от друга, а также организацию маршрутизации, исключающей встречные потоки.

Учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. С 1 августа московская мэрия разрешила проводить массовые мероприятия при условии заполняемости залов не более 50%. Во вторник было объявлено, что в столице с 13 ноября по 15 января будет действовать ограничение в 25% заполняемости театральных, концертных и кинозалов, временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Москва Третьяковская галерея коронавирус

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