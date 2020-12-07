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Эрмитаж потерял 80% посетителей в 2020 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году Эрмитаж из-за пандемии потерял 80% посетителей: музей посетили 836 000 человек против 4,9 миллиона годом ранее, сообщил директор учреждения Михаил Пиотровский.

Пандемия коронавируса

При этом Эрмитаж приобрел 70 миллионов онлайн-посетителей.

Пиотровский добавил, что музею пришлось отказаться от многих льгот, однако они "потихоньку возвращаются" и "34% посетителей все равно пришли в музей бесплатно". В октябре он говорил, что Эрмитаж не будет возвращать ранее отмененные льготы, чтобы не вызвать чрезмерный приток посетителей в условиях пандемии.

Он напомнил, что Эрмитаж сменил подрядчика на работах по реставрации здания Биржи. "Там идет работа. Нам также удалось отреставрировать третий этаж Эрмитажа, где была коллекция Щукиных и Морозовых", - отметил директор музея.

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Эрмитаж Михаил Пиотровский Петербург коронавирус

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