Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

За время пандемии на замену учителям в Москве выходили больше 400 студентов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве в школах в проекте "Учитель на замену" приняли участие больше 400 студентов педагогических вузов и колледжей, отметила заммэра города Анастасия Ракова. Студенты заменяли во время очных и дистанционных занятий учителей из группы риска по коронавирусу.

"Помимо студентов-медиков, на которых легла нагрузка в борьбе с коронавирусом, особо отмечу студентов педагогического направления. Они оказали неоценимую помощь городу в условиях пандемии. В 2019 году мы запустили сервис "Учитель на замену", и этой осенью он стал востребован как никогда. Им воспользовались более 130 школ", - отметила Ракова.

По ее словам, сервис помог директорам быстро найти временную замену учителям.

"Студенты МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Все это позволило не прерывать учебный процесс, и дети не отстали от школьной программы", - объяснила заммэра.

137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента - учителей русского языка, 32 - математики, 29 - английского языка, сказала Ракова и добавила, что после такой практики в школы города были трудоустроены больше 75 студентов.

Сейчас в электронной базе проекта содержатся сведения почти о 1600 кандидатах в учителя на замену, больше тысячи из них - студенты.

Осенние каникулы в Москве из-за коронавируса начались раньше обычного, а после них старшеклассники продолжили учебу дистанционно. После зимних каникул, продленных до 17 января, очная учеба возобновилась и для младших, и для старших классов.

Хроника коронавируса. Январь.

16
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

В Москве побит исторический температурный рекорд дня

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 января

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Самый теплый день зимы зафиксирован в Москве

Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах

Московская полиция возбудила уголовные дела о перекрытии дорог на протестах

В СК сообщили еще о четырех уголовных делах после протестов в Москве

Омбудсмен насчитала более тысячи задержанных на акции в Москве

Омбудсмен насчитала более тысячи задержанных на акции в Москве

Мария Алехина получила штраф за организацию несанкционированной акции

Все пострадавшие на акции в Москве выписаны из больниц

Все пострадавшие на акции в Москве выписаны из больниц

После акции в Москве трое попали под статью о нападении на представителя власти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');