За время пандемии на замену учителям в Москве выходили больше 400 студентов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве в школах в проекте "Учитель на замену" приняли участие больше 400 студентов педагогических вузов и колледжей, отметила заммэра города Анастасия Ракова. Студенты заменяли во время очных и дистанционных занятий учителей из группы риска по коронавирусу.

"Помимо студентов-медиков, на которых легла нагрузка в борьбе с коронавирусом, особо отмечу студентов педагогического направления. Они оказали неоценимую помощь городу в условиях пандемии. В 2019 году мы запустили сервис "Учитель на замену", и этой осенью он стал востребован как никогда. Им воспользовались более 130 школ", - отметила Ракова.

По ее словам, сервис помог директорам быстро найти временную замену учителям.

"Студенты МГПУ, МПГУ и педколледжей заменяли отсутствующих учителей и помогали педагогам, ведущим свои занятия дистанционно, в роли ассистентов. Все это позволило не прерывать учебный процесс, и дети не отстали от школьной программы", - объяснила заммэра.

137 студентов вузов и колледжей заменяли учителей начальной школы, 42 студента - учителей русского языка, 32 - математики, 29 - английского языка, сказала Ракова и добавила, что после такой практики в школы города были трудоустроены больше 75 студентов.

Сейчас в электронной базе проекта содержатся сведения почти о 1600 кандидатах в учителя на замену, больше тысячи из них - студенты.



Осенние каникулы в Москве из-за коронавируса начались раньше обычного, а после них старшеклассники продолжили учебу дистанционно. После зимних каникул, продленных до 17 января, очная учеба возобновилась и для младших, и для старших классов.