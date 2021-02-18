Москвичей предупредили об усилении морозов к 23 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - К 21 февраля в столичном регионе морозы немного ослабеют, а 23 февраля снова похолодает, прогнозируют в Гидрометцентре России.

В пятницу днем в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит -12...-10 градусов, в субботу ожидается от 9 до 11 градусов мороза, без осадков, ночью будет до минус 21 градуса.

В первый выходной день, в воскресенье, температура воздуха днем потеплеет до минус 9 градусов, пройдет снег. В понедельник также ожидается снег и от минус 8 до минус 3 градусов. По ночам будет до минус 14 градусов.

23 февраля во вторник морозы усилятся до минус 17-12 градусов, будет идти снег, в ночь на вторник ожидается до 21 градуса мороза.

24 февраля, в первый рабочий день на следующей неделе, в регионе обещают небольшой снег и 8 до 13 градусов мороза.