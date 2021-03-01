Владельцам карт "Мир" и смартфонов на Android дали скидки в Московском метро

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве Департамент траспорта объявил об акции для владельцев карт "Мир" и смартфонов на базе Android: с 1 марта по 30 июня они смогут заплататить за проезд в метро и на МЦК на 20 рублей меньше.

"Скидку 20 рублей получите, если поездку оплатить на турникете смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта "Мир". Стоимость поездки - 26 рублей", - говорится в сообщении.

При оплате проезда бесконтактной картой "Мир" можно получить скидку в 10 рублей, тогда проезд будет стоить 36 рублей.

Сначала система спишет с карты полную стоимость поездки, но затем сумму скидки вернут на счет пассажира, предупредили в департаменте.