Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости призывов к массовым акциям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры напоминают о недопустимости нарушений установленного порядка проведения массовых мероприятий и напомнила, что за призывы к участию в несогласованных акциях предусмотрена административная ответственность.

"В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий", - сообщает прокуратура Москвы.

"Прокуратура считает необходимым предупредить, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста", - заявили в надзорном ведомстве.

Между тем в прокуратуре не уточнили, о каких призывах и каких массовых мероприятиях идет речь.

На прошлой неделе представители КПРФ и "Левого фронта" подали в столичную мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга в честь Дня Советской армии, однако власти Москвы не согласовали мероприятие из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.