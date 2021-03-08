Около 300 тыс. москвичей потеряли работу во время пандемии COVID-19

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 привела к тому, что около 300 тыс. жителей Москвы обратились в службу занятости по вопросам трудоустройства, заявила заммэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в ответ на вопрос, сколько москвичей потеряли работу в ходе пандемии.

Ракова добавила, что столичный рынок труда в ходе пандемии серьезно пострадал. Особенно сильный удар пришелся на сферу услуг.

По словам заммэра, безработица в Москве сейчас составляет 0,8-0,9%, в ходе пандемии она достигала 3%.

Рынок вакансий на текущий момент вырос в два раза, сейчас в столице 300 тыс. предложений о работе, в том числе за счет развития новых секторов.

За время пандемии было трудоустроено 188 тыс. москвичей.