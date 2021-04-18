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Участвующая в Параде Победы военная техника переедет в апреле в Москву

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Военная техника, принимающая участие в параде на Красной площади 9 мая, в следующую пятницу будет передислоцирована из Подмосковья на временную площадку на северо-западе столицы, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении на его сайте, 23 апреля около 200 единиц военной техники переедут из Алабино на улицу Нижние Мневники, 45. Маршрут колонны будет пролегать через Минское, Можайское, Рублевское шоссе и улицы Осенняя и Крылатская.

По данным Минобороны, в составе механизированной колонны пройдут бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса "С-400" и ракетного комплекса "Искандер-М".

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что всех участников парада привили от коронавируса.

Как рассказал в марте министр обороны России Сергей Шойгу, в параде, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В 2020 году к Параду Победы начали готовиться, но из-за пандемии от большей части церемонии пришлось отказаться. 9 мая в Москве прошла только воздушная часть парада, а после нее самолеты и вертолеты пролетели над разными районами города, чтобы порадовать самоизолировавшихся москвичей. В полном формате парад прошел 24 июня.

Парад Победы в Москве

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Москва Подмосковье Парад Победы Минобороны РФ

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