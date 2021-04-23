Сотрудницу волгоградского штаба Навального арестовали на 25 суток

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Центральный суд Волгограда арестовал на 25 суток сотрудницу местного штаба оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной акции, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Она отметила, что Марию Худоярову привлекли к административной ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

По данным суда, Худоярова, которую в январе уже арестовывали на семь суток за организацию незаконного мероприятия, 23 марта в соцсетях продолжала призывать к участию в несогласованных акциях.

Ранее суд назначил 25 суток ареста Евгению Кочегину - координатору местного штаба Навального. Ему также вменялось нарушение по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

21 апреля в Волгограде прошла несогласованная акция. Семерых ее участников суд оштрафовал на 10-20 тыс. рублей - за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия. Дело в отношении еще одного человека рассмотрят 27 апреля. Еще один мужчина арестован на 10 суток за отказ от медосвидетельствования.