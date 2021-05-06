Ураган повалил в Москве 56 деревьев и повредил 44 автомобиля

Фото: АГН "Москва"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Городские службы продолжают ликвидировать последствия ураганного ветра в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"По состоянию на 17:00, ветром повалено 56 деревьев, повреждено 44 автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, из-за непогоды пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

"Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра в Москве в разных районах города пострадали два человека, они были госпитализированы.

В комплексе городского хозяйства столицы заявили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера четверга, в связи с этим чиновники призвали москвичей воздержаться от прогулок.