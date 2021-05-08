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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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В столице за сутки выявили более 2,7 тыс. случаев заражения COVID-19

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 2 765 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, накануне сообщалось о 2 846 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 81 случай. Вторые сутки подряд в городе фиксируется более 2,7 тыс случаев заболевания COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии скончались 18 779 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 482 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 6 тыс. 542 человека.

Накануне сообщалось о 2 262 выписанных и 60 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 мая составляет 1 млн 113 тыс. 560.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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