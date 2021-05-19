Два москвича во вторник пострадали из-за падения деревьев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве во второй половине дня вторника усилился ветер, при порывах его скорость достигала 17 метров в секунду. В городе повалило два десятка деревьев, пострадали два человека, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Один из пострадавший госпитализирован с травмами и ушибами. По сведениям собеседника агентства, его жизни ничто не угрожает.

Порывы ветра в Москве были зафиксированы после 15:00 вторника, когда в городе был побит абсолютный температурный рекорд для 18 мая, установленный в конце XIX века. Главная метеостанция города на ВДНХ зафиксировала температуру 30,8 градуса.

Москвичей предупреждали, что ветер усилится. Городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

"Накануне ветром было повалено 17 деревьев, повреждены восемь автомобилей", - подтвердили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в среду. Чиновники предупредили, что и в среду в городе возможны дожди и грозы, а местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

В субботу, 15 мая, после падения 50 деревьев в Москве из-за грозы пострадали шесть человек, трое из них были госпитализированы.

В среду, 12 мая, порывами ветра в городе было повалено 70 деревьев, повреждены 25 машин. За медицинской помощью с незначительными травмами обратились четыре человека.

6 мая шквалистый ветер повалили в Москве 56 деревьев, повредил 44 автомобиля. Травмы получили мужчина и женщина, им потребовалась госпитализация.