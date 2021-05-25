Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал Google виновным в еще одном административном правонарушении, оштрафовав компанию на 2 млн рублей.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее во вторник Гуринчук заявляла, что мировой суд Таганского района признал Google виновным в двух административных правонарушениях - неудалении запрещенного контента - и оштрафовал компанию на 4 млн рублей. Таким образом всего компании назначили штрафы на общую сумму 6 млн рублей.

Как ожидается, суд во вторник рассмотрит еще восемь административных протоколов в отношении Facebook. Последней грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

В отношении компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В начале марта мировой суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление запрещенной информации принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Также штрафам на 8,9 млн рублей подвергся Twitter, на 5 млн рублей - Telegram, а также на 2,5 млн рублей - TikTok.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.