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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 174,8 млн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 174 868 678, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 3 773 362 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 426 420 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 598 тыс. 748.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 274 823, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 363 079.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 210 969 заболевших, из них умерли 482 019 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 486,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 т845 человек, в Индии - 261, в Бразилии - 2 253.

Хроника коронавируса. Июнь.

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коронавирус университет Джонса Хопкинса

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