Кампания по сдаче ЕГЭ в Москве продолжится

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Проведение Единого государственного экзамена в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменено не будет, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

Она также сообщила, что городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве объявил c 15 по 19 июня нерабочие дни. Кроме того, с 13 до 20 июня прекращается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах и аналогичных организациях. Кроме того, предприятиям общепита запрещается обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00, если речь не идет о еде навынос.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тысяч человек, среди них есть и выпускники прошлых лет.

В 2021 году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступление в вузы.