Театры, музеи, кинотеатры в Москве на фоне новых COVID-ограничений не закроют

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичные учреждения культуры на фоне введения новых ограничений из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом продолжат работать с соблюдением мер безопасности, сообщили в субботу в оперативном штабе по Москве.

"Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности (ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать", - говорится в сообщении.

Таким образом, в столице продолжат работать театры, кинотеатры, музеи, выставки и другие учреждения культуры.

В Москве с конца января действуют ограничения для учреждений культуры, согласно которым они могут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.