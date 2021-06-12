Театры, музеи, кинотеатры в Москве на фоне новых COVID-ограничений не закроют
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичные учреждения культуры на фоне введения новых ограничений из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом продолжат работать с соблюдением мер безопасности, сообщили в субботу в оперативном штабе по Москве.
"Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности (ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать", - говорится в сообщении.
Таким образом, в столице продолжат работать театры, кинотеатры, музеи, выставки и другие учреждения культуры.
В Москве с конца января действуют ограничения для учреждений культуры, согласно которым они могут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.
В субботу московские власти объявили 15-19 июня нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом. В столице с 13 до 20 июня будет приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и клубов в ночное время - с 23:00 до 6:00.