Роспотребнадзор зафиксировал нарушение антиковидных мер в 33 столичных фудкортах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор вывил 33 объекта общественного питания с нарушением противоэпидемического режима на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"В ходе обследований проверено выполнение противоэпидемических мероприятий в 141 предприятии общественного питания, расположенных на фудкортах в 19 торговых центрах ("Авентура", "Глобал Сити", "Некрасовка", "Маяк", "Фестиваль", "Щелковский", "Райкин Плаза", "Калита", "РИО", "Речной", ТЦ "Метромолл", "Панфиловский", "Митинский радиорынок", "Калейдоскоп", "Афимолл Сити", "Центральный Детский Мир", "Бутово Молл", "Наш"). Из них с нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало 33 объекта (23%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее частыми нарушениями являются несоблюдение социальной дистанции, нарушение масочно-перчаточного режима, отсутствие или нехватка антисептиков и средств индивидуальной защиты для посетителей. Также не ведется контроль за дезинфекцией помещения, не представлена информация о проведении тестирования персонала на наличие инфекции коронавируса в крови, о количестве переболевших либо вакцинированных от COVID-19.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по фактам нарушений составлено 33 протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В том числе 5 протоколов о временном запрете деятельности предприятий в торговых центрах "Райкин Плаза", "Бутово Молл", "Калита", они опечатаны до решения суда, материалы направлены в суд.

Контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены, добавили в ведомстве.